Harry, la guerra nella Royal Family e il patto rotto da William: «Urlava contro di me davanti alla Regina»

Da fratelli a acerrimi nemici. Sarebbe stata proprio una lite con William uno degli ultimi fatti che ha spinto Harry di lasciare la casa reale inglese. Lo rivela il principe sulla nuova docuserie Netflix (le tre nuove puntate sono online da poche ore) in cui racconta in maniera molto dura i retroscena dell'incontro a Sandringham, quando Harry ha incontrato il fratello e il padre Carlo davanti alla regina Elisabetta, poco prima della decisione di lasciare i carichi reali. In quell'occasione William avrebbe «urlato» contro il fratello: «È stato orribile sentire mio fratello che urlava contro di me e mio padre dire cose che semplicemente non erano vere».

Re Carlo triste e arrabbiato: i problemi verranno risolti prima dell'incoronazione?

Il documentario choc

La docuserie annunciata a sorpresa è andata in onda dall'8 dicembre e ha scatenato una vera e propria "guerra tra fratelli". Mentre Harry accusa apertamente la famiglia reale, William segue la tecnica di "never explain never complain" ovvero non dà spiegazioni e non si scusa per nulla, rifiutandosi di commentare qualunque accusa e non alimentando la polemica. Un atteggiamento che Harry ha definito "Institutional Gaslighting".

Il patto spezzato e l'accusa: «Meghan ha abortito per colpa loro»

Inoltre Harry parla di «gioco sporco» e spiega che il fratello avrebbe «rotto un patto» che aveva stretto con William. Il patto, secondo quanto spiegato riguarderebbe la comunicazione dei membri della famiglia reale. William e Harry si erano promessi di non accusarsi mai a vicenda, di non offrire ai media storie sul conto di altri esponenti. «Io e mio fratello ci giurammo che non l’avremmo mai fatto» dice Harry, e sottointende che invece William ha spezzato questo patto. Dopo il tour in Australia, quando Meghan era incinta partì una vera guerra tra l'attrice americana e i tabloid. «Credo che mia moglie abbia abortito per quel che il Mail ha fatto» ha detto Harry. E infatti nel 2021 Meghan annunciò di aver avuto un aborto sul New York Times.

Nella puntata emerge anche che Meghan avrebbe pensato addirittura al suicidio. Un dettaglio che crea un parallelismo immediato con le confessioni di Diana. Un parallelismo che la coppia ha sempre cercato di instaurare nel pubblico.

Harry, le confessioni nella puntata

Nella puntata Harry chiarisce che rinunciare agli incarichi a Corte e lasciare il Regno Unito sono state decisioni prese in totale autonomia e non richieste dalla moglie Meghan: «In realtà è stata una mia decisione, non mi ha mai chiesto di lasciare», afferma nell'episodio 5. Secondo il racconto dei Sussex la popolarità di Meghan ha «turbato» altri membri della famiglia reale. Durante il tour ufficiale della coppia in Australia e Nuova Zelanda, la duchessa del Sussex aveva annunciato di essere incinta e ciò aveva suscitato risentimento nella famiglia reale. Nel quarto episodio Harry aveva infatti sottolineato che la presenza di Meghan aveva "spostato gli equilibri" in quanto era inusuale che un membro acquisito della famiglia reale «rubi le luci della ribalta o faccia il lavoro meglio della persona nata per farlo».