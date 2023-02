Le Vibrazioni, età, vita privata e carriera. Chi è la band rock scelta dai Modà per il palco di Sanremo

Il ritorno del gruppo Le Vibrazioni sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2023 con la canzone «Vieni da me». Il gruppo è stato scelto dai Modà per la serata cover del Festival.





Chi sono i membri delle Vibrazioni?



Le Vibrazioni è un gruppo pop rock italiano nato a Milano nel 1999 e composto da: Francesco Sarcina (voce, chitarra, theremin); Marco Castellani (basso); Stefano Verderi (tastiera, chitarra e sitar); Alessandro Deidda (batteria).

Da sempre hanno suonato in piccoli locali del capoluogo lombardo e il successo tardava ad arrivare. Un singolo contenuto nel loro primo album, però, ha permesso loro di essere conosciuti in tutta Italia riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica. Se si accenna alla frase: "Sei immensamente Giulia!", i più nostalgici penseranno subito alla canzone "Dedicato a te", primo singolo dell'album "Le Vibrazioni" che prende il nome dall'omonima band. Era il 2003 quando il ritornello del brano era cantato in tutta Italia trasformando la band milanese in un gruppo di idoli per gli adolescenti.



Dal 2010 al 2017 Le Vibrazioni si prendono un periodo di pausa anche perché nel 2012 il loro frontman, Francesco Sarcina, aveva detto addio alla band iniziando una carriera da solista.

Dopo una lunga assenza dai palchi, Le Vibrazioni tra il 2017 e il 2018 producono l'album "V" che sancisce il loro ritorno musicale. Nel 2018 partecipano al Festival di Sanremo con il brano "Così sbagliato".

Le Vibrazioni parteciperanno poi anche al Festival di Sanremo 2020 con il brano "Dov'è" e 2022 con il brano "Tantissimo".