Paolo Vallesi, età, vita privata, carriera. Chi è l'artista toscano e perchè duetta con i Cugini di Campagna a Sanremo

Nella serata delle cover i Cugini di Campagna duettano com Paolo Vallesi, con un medley che ci farà rivivere l’atmosfera degli anni ’70 di Anima Mia proiettandoci fino al 1992, anno in cui il cantautore toscano arrivò terzo al Festival con La forza della vita.



Chi Paolo Vallesi

Paolo Vallesi ha 58 anni. Paolo Vallesi è stato sposato con Cinzia e ha un figlio di nome Francesco, nato nel 1997. Prima di raggiungere il successo, l’amore di Paolo Vallesi per la musica è iniziato fin dalla più giovane età. Ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di 9 anni, capendo immediatamente che quella sarebbe stata la sua sola ed unica via professionale nel corso della vita adulta. Nel 1990 pubblica il primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, il cui brano principale partecipa ad Un disco per l’estate. L’anno seguente Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili, vincendo nella categoria Giovani. Nel 1992 Paolo ritorna a Sanremo nella categoria Big e si classifica alla terza posizione con il brano La forza della vita.

Nel 1994 viene pubblicato il terzo album Non mi tradire, al quale collaborano Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci ed Irene Grandi. Nel 1996 partecipa nuovamente al festival di Sanremo con il brano «Non andare via», che si classifica soltanto diciottesimo. Segue l’album Non essere mai grande, pubblicato dalla CGD. Nella versione in lingua spagnola dell’album, Paolo Vallesi si avvale della collaborazione di Alejandro Sanz nel brano «Grande». Contemporaneamente la vecchia casa discografica del cantante pubblica Le sue più belle canzoni, un greatest hits con i brani di maggior successo.

Dopo 3 anni di assenza, dovuti anche alla nascita del figlio Francesco, Vallesi pubblica il quinto album Sabato 17:45, a cui segue un nuovo tour. Nel 2002 esce Felici di essere, prima raccolta “ufficiale” dei successi di Vallesi, con l’aggiunta di tre brani inediti. Il disco viene riproposto nel 2003 con il titolo Best of, e alcune variazioni alla tracklist, a cui si aggiunge un duetto con la cantante spagnola Mara. Nel 2005 Paolo Vallesi partecipa come concorrente al reality show La talpa e alla fine del gioco si scopre che è lui la talpa.