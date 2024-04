Katia Follesa smentisce i rumors: «Crisi con Angelo Pisani? Tutto falso, sono giorni che io e il mio compagno ci ridiamo su»

Crisi? Ma quale crisi? Katia Follesa al settimanale Diva e Donna è decisa a smentire le voci di una rottura con il compagno Angelo Pisani. «È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce».

Katia Follesa e Angelo Pisani, nessuna crisi

Ma solo qualche tempo fa, in un'intervista al Corriere della Sera, Katia Follesa aveva parlato di separazione: «C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate.

Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno». Poi sempre al Corsera aveva specificato: «Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione».

Le parole della comica

Oggi però, al settimanale diretto da Angelo Ascoli, una categorica smentita di una crisi tra di loro: «Anche adesso, siamo insieme e ci stiamo ridendo sopra, perché questo è quello che possiamo fare».

Venticinque anni d'amore e una figlia, Agata, la prima a stare vicino a mamma e papà. «Nostra figlia è tranquilla, conosce la verità e questo ci fa stare sereni. Nulla può scalfire la serenità della nostra famiglia».

E a proposito di sua figlia: «Agata è una ragazza molto solare: da me ha preso la grande capacità di far ridere e di essere scanzonata, dal papà la curiosità. E da entrambi la determinazione». E chissà se non seguirà le orme dei suoi due genitori: «A lei piace moltissimo il teatro, che sta studiando ormai da sei anni. Ha le idee molto chiare su quello che vorrebbe per il suo futuro».