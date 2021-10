Kate Middleton, look low cost all'evento di beneficenza: gli orecchini Asos da 12 euro

Venerdì 22 Ottobre 2021, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 10:49

Con Meghan fuori dai giochi (leggi: Oltreoceano) Kate Middleton torna ad essere regina di stile, in caso avesse mai smesso. E lo fa con l'accessorio che non ti aspetti: il più low cost mai sfoggiato dalla Duchessa che, come sappiamo, ogni tanto sfodera dal guardaroba qualche abito Zara scatenando l'entusiasmo delle modaiole prive di sangue blu.

APPROFONDIMENTI MODA Foto FUTURA REGINA Kate Middleton troppo magra, la dura rinuncia a tavola: ecco... GRAN BRETAGNA Regina Elisabetta rifiuta il premio dedicato agli anziani:... PERSONE Kate Middleton e il principe William all'Earthshot Awards IL LOOK Kate Middleton regina del riciclo, all'Earthshot sfoggia un... ROYAL FAMILY Carlo o William, chi preferiscono i britannici come prossimo re?... KENSIGTON PALACE Kate, William e la loro casa: stanze matrimoniali al piano terra...

Kate Middleton, l'accessorio è low cost

Stavolta, però, si è superata, abbinando al look da "Lady in red" un paio di orecchini Asos da 14.50 dollari (circa 12 euro). I semplici cerchietti in stile anni Ottanta placcati oro 14 carati non sono una novità per la futura regina, che li aveva già indossati lo scorso maggio alla riapertura dell'Albert and Victoria Museum di Londra. La immaginiamo, Kate, mentre dalle stanze di Kensington Palace aspetta il corriere come una qualsiasi comune mortale e, sfogliando l'agenda dei reali impegni pensa: «Per l'evento di beneficenza al Forward Trust mi metto la gonna rossa con gli orecchini Asos, va'».

Kate, William e la loro casa: stanze matrimoniali al piano terra e le camerette dei figli con i mobili dell'Ikea

Lady in red

Il resto dell'outfit, in compenso, è firmatissimo: gonna plissé Christopher Kane (già sold out), maglia a collo alto Ralph Lauren (ancora disponibile, e in altri tre colori), décolletés nude sempre Ralph Lauren e micro-borsa abbinata DeMellier, marchio londinese. Sgargiante ma non scontato: sembra un abito ma è un due pezzi. E gli orecchini? Su Asos sono ancora disponibili.