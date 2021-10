Kate Middleton troppo magra, la dura rinuncia a tavola: ecco perché non mangia pasta

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 11:03

LOLNEWS.IT - Kate Middleton si è presentata all’Earthshot Prize con un abito di 10 anni fa, sfoggiando un fisico ancor più asciutto di prima delle gravidanze. La sua (eccessiva?) magrezza balza ciclicamente agli onori della cronaca così come la sua dieta: ecco il suo segreto. Prima del matrimonio con William Kate si è votata alla controversa dieta Dukan per perdere peso sostituendo i carboidrati con le proteine; Oggi fa il pieno di verdure e beve due smoothies al giorno a base alga spirulina, matcha, spinaci, mirtilli, coriandolo e lattuga romana. A pranzo, poi, niente carne ma pesce e verdure mentre a cena la carne è ammessa, insieme ad un calice di Chardonnay. Pasta, patate e riso sono esclusi dal regime alimentare di Kate che deve seguire il protocollo imposto dalla Regina Elisabetta: questi alimenti non vengono preparati dagli chef reali perché rischiano di appesantire e portare a cali energetici durante gli impegni istituzionali

