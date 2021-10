Kate Middleton regina del riciclo, all'Earthshot sfoggia un abito indossato 10 anni fa (ed è perfetta)

Lunedì 18 Ottobre 2021, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 10:08

Regina della sostenibilità e del riciclo glamour, Kate Middleton ha dimostrato ancora una volta le sue doti ambientaliste sul tappeto verde dell'Earthshot prize Awards, l'evento creato dal principe William, presentandosi accanto al futuro re d'Inghilterra in uno splendido abito viola cipria firmato Alexander McQueen che indossò per la prima volta nel 2011 a un ricevimento Bafta a Los Angeles quando lei e il principe William erano in tournée in America come sposini. La duchessa di Cambridge, 39 anni, si è unita al principe William all'Alexandra Palace di Londra. Per mettere in risalto la sostenibilità, Kate ha riciclato un vestito che indossò per la prima volta dieci anni fa. L'abito dalla lunga glonna plissettata dal costo di 4.290 pound (quasi 5 mila euro) è stretto in vita da una scintillante cintura dorata.

Conosciuta per il suo stile disinvolto ed equilibrato (a differenza dellla spendacciona Meghan Markle), Kate è molto legata allo stile di Alexander McQueen che ha indossato in altre occasioni importanti, la più famosa per il suo matrimonio nel 2011. Sua Altezza Reale ha indossato per la prima volta l'abito in occasione di un evento BAFTA al Belasco Theatre, uno dei primi eventi di questo tipo che ha vissuto dopo aver sposato William nell'aprile 2011.

Ieri sera all’Alexandra Palace William e Kate sono stati perfetti. I perfetti King e Queen di un futuro che tutti, loro per primi, sperano più verde. Più eco e sostenibile. ​La cerimonia è stata la conclusione di una settimana dedicata a quello che è il premio green più ricco del mondo, creato e lanciato dal principe. William e Kate Middleton hanno annunciato i 5 vincitori i cui progetti sono stati ritenuti più interessanti in assoluto. A ognuno andrà 1 milione di sterline per lavorare e cercare di salvare il mondo. Prima che sia troppo tardi. Il limite è il 2030. Anno dell’ultimo premio.

William, che ha creato l'Earthshot Prize con la Royal Foundation, ha sfoggiato un look alternativo al classico smoking nero optando invece per un dolcevita nero e una giacca di velluto verde. Kate ha sfoggiato un trucco discreto ma efficace, con solo un pizzico di fard per completare la sua carnagione. Discreti anche gli accessori, con le sue trecce a cascata che rivelavano un paio di orecchini a cerchio d'oro, che erano il suo unico gioiello a parte la fede nuziale.

I ricicli glamour di Kate

D'altra parte il "riciclo abito" è una specialità della duchessa di Cambridge, che grazie anche all'aiuto della sua personal stylist, Natasha Archer, si conferma a ogni sua apparizione pubblica un punto di riferimento in fatto di stile. Kate sa che la parsimonia è tra le virtù più apprezzate della sovrana regnante, Elisabetta II, e così l'ha fatta propria con l'abitudine di indossare più volte gli abiti che compra. Anche quando si tratta di acquisti a poco prezzo in catene fast fashion, come appunto Zara o Top Shop. Kate d'altronde vuole apparire come una di noi. E, come sanno bene tutte le donne, basta mettere o togliere un cintura, cambiare borsa o aggiungere una collana e il "solito" vestito acquista un'aria nuova. Un'arte questa in cui la duchessa eccelle. Che siano semplici vestitini, cappotti o abiti da sera, Kate li mette e rimette senza problemi.