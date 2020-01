Kate Middleton, la regina Elisabetta le fa il regalo più grande: «Sfregio a Meghan Markle»

Kate Middleton, il regalo incredibile della regina Elisabetta. «È uno sfregio a Meghan Markle». L'8 gennaio scorso, Meghan Markle e Harry, con il loro annuncio choc di fare un passo indietro rispetto alla condizione di royal senior, hanno oscurato (volontariamente?) il compleanno della duchessa di Cambridge, che il giorno seguente ha compiuto 38 anni. Ma c'è chi non si è affatto dimenticato di Kate Middleton, la regina Elisabetta.

Harry raccomandò Meghan alla Disney. William: «Non posso difendere mio fratello»

Harry e Meghan «autonomi», ma senza rinunciare ai 2 milioni di appannaggio: Elisabetta furiosa

La sovrana avrebbe fatto un dono davvero speciale a Kate Middleton. Come riporta Il Giornale, la regina ha donato simbolicamente le chiavi di Buckingham Palace alla moglie di William, concedendole di organizzare un party per il suo compleanno proprio a palazzo il prossimo 20 gennaio. In tanti avrebbero visto in questa insolita concessione (Elisabetta ha una cura maniacale per il palazzo reale) uno "sfregio" a Meghan Markle.

Non è tutto. La regina dimostra anche di avere grande fiducia nella duchessa di Cambridge. Non si tratta infatti di un party qualunque, ma di un summit dedicato agli investimenti tra Inghilterra e Africa. Un evento a cui prenderanno parte anche il presidente Boris Johnson che altre cariche della politica inglese. Insomma, per Elisabetta Kate è già regina.



Ultimo aggiornamento: 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA