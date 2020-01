Harry e Meghan «autonomi», ma senza rinunciare ai 2 milioni di appannaggio: Elisabetta furiosa

A sentir loro potrebbe essere la svolta verso un'idea più «progressista» della monarchia. Ma per ora l'annuncio dello sganciamento (a metà) di Harry e Meghan dalla Royal Family britannica ha il sapore di uno strappo che non sarà facile ricucire: accolto dall'ira nemmeno troppo velata della 93enne regina Elisabetta e del resto dei Windsor, e dagli strali di quasi tutta la stampa mainstream del Regno: animati da una foga uguale e contraria all'entusiasmo di certi media Usa. I reali - dalla sovrana all'erede al trono Carlo, al principe William - si dicono «feriti», secondo fonti ufficiose di palazzo.

Meghan Markle ed Harry oscurano il compleanno di Kate Middleton: il regalo amaro



I predict in a couple of years: Meghan Markle will enable her Instagram and TIG website; Prince Harry will divorce her and will be welcomed back by the Royal Family; Meghan will have her reality show.#justsaying #Megxit #MeghanAndHarry #harryandmegan #PrinceHarry #MeghanMarkle pic.twitter.com/DPBarYjfNG — Kate Effect Affected (@KateMCambridge) January 9, 2020



Meghan ed Harry, nemmeno la Regina sapeva

duchi di Sussex di emanciparsi rinunciando allo status di «membri senior» del casato e d'iniziare a «lavorare» per rendersi nel tempo «finanziariamente indipendenti»; né la scelta di dividere da quest'anno il loro tempo fra il Regno Unito e il Nord America (Canada in primis). Quanto la comunicazione del fatto compiuto al ritorno dalle vacanze di Natale americane: non concordata con nessuno, regina inclusa, come si è alla fine scoperto. Harry e Meghan, del resto, sembrano determinati ad andare dritti per la loro strada. Ma la verità, rivelano frotte di insider citati un po' ovunque, dai tabloid più scatenati alla paludata Bbc, è che sono «very upset»: «furiosi», nella traduzione dalle maniere di corte al linguaggio corrente. A offenderli, spiegano unanimi i commentatori, non è tanto la volontà deidi emanciparsi rinunciando allo status di «membri senior» del casato e d'iniziare a «lavorare» per rendersi nel tempo «finanziariamente indipendenti»; né la scelta di dividere da quest'anno il loro tempo fra il Regno Unito e il Nord America (Canada in primis). Quanto la comunicazione del fatto compiuto al ritorno dalle vacanze di Natale americane: non concordata con nessuno, regina inclusa, come si è alla fine scoperto. Harry e Meghan, del resto, sembrano determinati ad andare dritti per la loro strada. Meghan e Harry rinunciano al titolo di reali in nome di Lady Diana? La verità dietro questa scelta E fanno sapere di avere in mente d'ora in poi anche una strategia mediatica autonoma, destinata a ignorare i corrispondenti reali - sullo sfondo del conflitto già in atto con molte testate britanniche, accusate da Harry di perseguitare la sua consorte un po' come accadde con sua madre Diana - per privilegiare «giovani reporter» o pubblicazioni «specializzate». Un contrattacco in piena regola verso un mondo mediatico che spara ormai su di loro a palle incatenate. I tabloid del giorno dopo, Sun e Mail in testa quanto a dosi di veleno, inventano il neologismo Megxit, sullo sfondo della Brexit in dirittura d'arrivo, per puntare il dito soprattutto su di lei: la moglie straniera, ex attrice di radici afroamericane osteggiata da tempo qua e là come una sorta di arrampicatrice aliena. Mentre Matthew Weaver, del Guardian, è fra i pochi a liquidare le filippiche dei colleghi giornalisti come «isteria». Meghan ed Harry, Madame Tussauds sposta le statue di cera dalle stanze reali

Fra i titoli il verbo che si rincorre a descrivere «la fuga» dei Sussex è "to quit", che rende il senso di una diserzione. E non mancano paralleli - forzati - con Edoardo VIII, la cui abdicazione per sposare la divorziata americana Wallis Simpson condusse nel 1936 ad una crisi quasi mortale per la monarchia. Piers Morgan, ex direttore del Mirror e popolare anchorman tv in buoni rapporti con Donald Trump, bolla da parte sua l'odiata Meghan e il suo Harry come «i mocciosi più viziati della storia». E davanti a Sandringham, residenza di campagna dei Windsor nel Norfolk, microfoni e telecamere inseguono visitatori e sudditi perlopiù perplessi, quando non sdegnati. Sua Maestà si limita intanto a mostrarsi oggi in sorridenti foto di repertorio al fianco di Kate Middleton, nel giorno del 38° compleanno della consorte di William: futura regina e cognata «rivale» (a credere ai tabloid) della ribelle Meghan. Non mancano inoltre interrogativi, critiche e dubbi sulle reali conseguenze economiche del colpo di testa dei Sussex, che pure godono di un patrimonio milionario, ma su cui c'è chi teme si possa profilare presto l'ombra di futuri affari «impropri» con privati a garanzia di uno stile di vita lussuoso e dei loro ambiziosi programmi di beneficenza autonomi.

Harry e Meghan si "dimettono" da reali: «Saremo autonomi». Vivranno tra Gb, Canada e Usa

Senza contare l'appannaggio reale da oltre 2 milioni di sterline, denaro dei contribuenti, che i duchi ricevono ora annualmente dalla regina attraverso il principe di Galles e a cui in effetti non paiono voler rinunciare da subito in attesa di rendersi «indipendenti»; e del tutto neppure dopo, a compensazione di quegli impegni reali che almeno part-time si dicono disposti a proseguire. Il tutto sullo sfondo di contestazioni che si estendono alla vicenda dei lavori di restauro della magione di Frogmore Cottage appena costati 2,4 milioni ai cittadini britannici; o alle spese ulteriori per la sicurezza e i viaggi che, anche in veste di reali junior, Meghan e Harry dovrebbero vedersi garantite nel nuovo andirivieni a cavallo dell'oceano. Spese che - coglie le palla al balzo Graham Smith, della trincea anti-monarchica del gruppo Republic - potrebbero essere tagliati semplicemente «abolendo la corona». Con annessi e connessi.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA