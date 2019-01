Kate Middleton di nuovo incinta? Il dettaglio che conferma l'indiscrezione

Kate Middleton è incinta del quarto figlio? L'indiscrezione choc arriva direttamente dal Regno Unito. La duchessa di Cambridge infatti ha dato alla luce il principe Louis appena 8 mesi fa. Quindi, nel caso la gravidanza fosse confermata, il royal baby in arrivo avrebbe meno di due anni di differenza dal terzogenito. Ma da dove arriva la notizia-bomba?

Secondo il Sun , i sudditi di sua maestà sono sicuri che Kate e il principe William aspettano il quarto figlio. Proprio come la regina Elisabetta, che dopo Carlo ha avuto altri tre bambini. La convinzione dei fan deriva dal fatto che i bookmaker britannici, sempre molto attenti alle vicende della royal family, hanno tagliato le quote su una presunta gravidanza di Kate. Segnale, a loro dire, che potrebbe essere imminente l'annuncio di un quarto figlio.

Insomma, i sudditi di sua maestà non vedrebbero l'ora che la duchessa di Cambridge metta in cantiere un altro fratellino per. Nonostante tutto il regno stia già aspettandoChe le due cognate stiano già condividendo la dolce attesa? Staremo a vedere.