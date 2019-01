Kate e Meghan, dalla caccia alla gestione dei domestici è gelo tra le due duchesse

Come riportano vari tabloid britannici, tra cui il Daily Mail, Meghan Markle continua ad avere difficoltà ad adattarsi al rigido protocollo della famiglia reale britannica. Dopo la tregua tra le due duchesse, per amore della pace e della quiete a corte durante le feste di Natale, sembra che Meghan non abbia apprezzato la decisione di Kate Middleton di abbandonare la residenza di Norfolk, dove la famiglia reale si era riunita intorno alla regina Elisabetta, per andare a una battuta di caccia. Un vero peccato, se si considera che nel giorno di Natale Meghan e Kate hanno anche fatto squadra insieme giocando a Scarabeo.



I tabloid britannici l'hanno infatti ribattezzata la 'tregua di Natale', come quella dei soldati al fronte occidentale della Prima guerra mondiale nel 1914. Ad ogni modo, le divergenze messe da parte da Meghan Markle e Kate Middleton sono tornate ad affiorare molto presto: i rapporti tra le due duchesse appaiono di nuovo incrinati. La differenza tra la moglie di Harry e quella di William è infatti tornata a farsi sentire.

I rapporti tra le due duchesse continuano quindi a non essere idilliaci, anche se meno tesi rispetto agli ultimi tempi. A incrinarli, in primis, l'atteggiamento duro e intransigente di Meghan nei confronti di alcune dipendenti della famiglia reale: già in due hanno annunciato di lasciare il proprio incarico di fronte alle continue e pressanti richieste della moglie del principe Harry, che in primavera darà alla luce il suo primogenito.

Non tutti sanno che Kate Middleton è una grande appassionata di caccia ed esperta tiratrice da anni. Una pratica, quella della caccia, che però Meghan Markle, convinta animalista, ha sempre osteggiato. «Meghan ha sempre manifestato pubblicamente la sua avversione nei confronti della crudeltà gratuita verso gli animali» - spiega una fonte vicina a Buckingham Palace - «Ad ogni modo, ha capito che la caccia, per i reali britannici, è una tradizione pluricentenaria e non cambierà adesso».



