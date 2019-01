Meghan Markle, regalo compleanno Kate Middleton: «La duchessa di Cambridge resta a bocca aperta»

Il 9 gennaio Kate Middleton compirà 37 anni. La duchessa dovrebbe festeggiare la ricorrenza in famiglia e tra i sudditi di sua maestà giù impazza il toto-regalo. Cosa riceverà Kate dai suoi cari? Occhi puntati sul dono proveniente da Meghan Markle. La moglie del principe Harry sarebbe regina in fatto di regali a sorpresa.

Come riporta Vanity Fair , Meghan Markle avrebbe già lasciato senza parole Kate due anni fa, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno. Si trattava del primo incontro fra le due cognate e l'ex attrice di Hollywood avrebbe stupito tutti donando alla moglie del principe William un «diario dei sogni, sul quale appuntare idee e pensieri». Il regalo avrebbe lasciato di stucco i membri della royal family, non per il valore economico, ma per l'originalità dell'idea.

Dopo il matrimonio, poi, Meghan avrebbe omaggiato le sue migliori amiche e la stessa Kate con un prezioso braccialetto firmato Zofia day. Insomma, i sudditi e non solo sono curiosi di sapere come Meghan stupirà domani la duchessa di Cambridge. Anche per mettere a tacere le voci ricorrenti su una loro presunta antipatia. Meghan questa volta punterà su un dono costoso o emozionale? Staremo a vedere.

