La Principessa Charlotte usa un nome diverso a scuola: ecco come viene chiamata dai compagni

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 13:04

LOLNEWS.IT - Dopo George, anche la Principessa Charlotte si appresta a vivere il suo primo giorno di scuola alle elementari: la secondogenita di William e Kate riceverà un trattamento assolutamente uguale a quello degli altri alunni. In classe nessuna riverenza, nessun saluto speciale, nessun occhio di riguardo per Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte di Cambridge: Il nome con titolo nobiliare al seguito rischia, secondo il Mirror, di portare la piccola all’isolamento in classe. Ecco come verrà chiamata in classe

(Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

