Kanye West nudo sul motoscafo con la moglie a Venezia: cosa hanno scoperto finora le indagini della polizia

La polizia sta indagando su Kayne West e sua moglie Bianca Censori dopo che sono stati ripresi in atteggiamenti intimi e compromettenti, osceni secondo le autorità, durante le loro vacanze a Venezia.

Ormai quelle foto hanno fatto il giro del mondo: i paparazzi hanno immortalato dei momenti molto intimi. Si vede la coppia West-Censori, lui che ha i pantaloni abbassati, le sue natiche al vento e lei che riemerge sotto al marito. In altre immagini ancora il rapper americano, 46 anni, è stato visto seduto mentre la moglie australiana, 28 anni, era china su di lui.

Il Daily Mail riporta che che la polizia della laguna ha identificato il conducente della barca su cui era la coppia. Dovrebbe essere interrogato nei prossimi giorni per riferire cosa ha visto esattamente sul motoscafo. Nel frattempo gli agenti stanno chiedendo ai fotografi di consegnare le immagini che hanno fatto il giro del mondo. In Italia lasciarsi andare in pubblico, in questo modo, potrebbe voler dire una cosa: «atti osceni in luogo pubblico».

«Ci sono norme di decoro pubblico che devono essere seguite da turisti e locali allo stesso modo e tutte le violazioni sono severamente punite», ha fatto sapere la polizia della Laguna.

«Si vedeva chiaramente che i suoi pantaloni erano abbassati a metà e abbiamo ricevuto lamentele da parte di persone che lo hanno visto. Ora abbiamo identificato il conducente della barca e gli chiederemo cosa ha visto. Le immagini mostrano chiaramente la coppia in uno stato di intimità e se il procuratore locale decide di sporgere denuncia allora informeremo la coppia, molto probabilmente attraverso le ambasciate competenti. Il reato oggetto di indagine è un atto contrario alla pubblica decenza che è punibile con una sanzione amministrativa», continuano.

Elisabetta Pesce, assessore alla pubblica sicurezza di Venezia, ha dichiarato al MailOnline: «Senza ombra di dubbio quello che abbiamo visto dalla coppia è stata una mancanza di rispetto per Venezia, che è la città più incantevole del mondo».

Una fonte vicina al sindaco della città Luigi Brugnaro, ha detto: «La riunione mensile sulla sicurezza pubblica è imminente e questo tipo di comportamento sarà discusso».

Un portavoce di Venezia Turismo Motascafi - la società che possedeva la barca noleggoata dalla coppia - ha detto che chi guidava non si è accorto di nulla. «L'autista ha dovuto tenere d'occhio il traffico e non ha visto queste cose», ha detto al giornale britannico.

L'ex di Kim Kardashian, dunque, fa (molto) parlare di se. Insieme a lei ha quattro figli: Nord, 10 anni, Santo, di 7, Chicago, di 5 anni, e Salmo, di 4.