Venezia, Kanye West e Bianca Censori espulsi per "atti osceni a bordo"

Lunedì 4 Settembre 2023, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 11:58

Kanye West e Bianca Censori sono stati banditi dalla società di motoscafi di Venezia a seguito della pubblicazione di immagini che li ritraggono in atteggiamenti intimi a bordo dell'imbarcazione. Gli scatti avevano fatto il giro del mondo mettendo in imbarazzo la laguna. La società che gestisce i trasporti ha preso alla fine posizione contro tali comportamenti e ha annunciato che i due non saranno più i benvenuti a bordo delle loro imbarcazioni. Ecco il comunicato della "Venezia Turismo Motoscafi" pubblicato dal "Daily Mail": «A bordo dell'imbarcazione che trasportava i due ospiti, l’autista doveva stare attento al traffico e non era in grado di vedere queste oscenità. Se ciò fosse avvenuto, sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità». Il comunicato si conclude così: «Ci dissociamo completamente da tali atti e comportamenti. Il signor West e sua moglie non saranno più i benvenuti a bordo delle imbarcazioni della nostra compagnia» Kanye West, il video intimo con Bianca Censori fa il giro del web