Depp-Heard, finito il processo parte il merchandising: in vendita i braccialetti degli spettatori presenti in tribunale. Le cifre folli

Johnny Depp ha vinto, Amber Heard gli dovrà un maxi risarcimento di 10,35 milioni di dollari, mentre l'ex Pirata dei caraibi pagherà "solo" 2 milioni. La causa per diffamazione intentata (e vinta) dall'attore nei confronti dell'ex moglie è conclusa qualche giorno fa eppure il gossip non si è ancora spento. Il processo è diventato un caso mediatico e di cronaca con una "battaglia" fatta sia dentro le aule del tribunale di Fairfax County, Virginia, che fuori suoi social. I fan hanno aspettato in lunghe ore per avere la possibilità di ottenere uno dei circa 100 braccialetti distribuiti ogni giorno per un posto nell'aula del tribunale principale, o i 100-150 braccialetti per l'area di overflow. Milioni i "telespettatori" invece collegati per sapere l'esito del processo e due giorni fa la sentenza.

Depp-Heard, giurato racconta il dietro le quinte del processo: «Era impossibile provare empatia per lei»

Depp-Herad finito il processo parte il merchandising

Ma il tema è ancora caldissimo in America e oltreoceano. E ora c'è chi cerca di sfruttare questa occasione. Tra questi a puntare in alto ci sono le persone presenti in tribunale che sperano di ottenere lauti guadagni. E il web potrebbe essere la piazza ideale. Via al merchandaising. Facendo un giro su ebay si trovano in vendita i braccialetti delle persone che erano presenti in tribunale nei giorni del processo sotto la voce "spettatore presente in aula". Il prezzo? Dai 50 dollari ai 4.999. E il costo dipende dalla giornata del processo. Ad esempio uno di questi “pass” risalente al 26 maggio (23esimo giorno delle udienze) – la data in cui Amber tornò sul banco dei testimoni per raccontare delle minacce di morte continue avanzate dai fan di Depp – costa 850 dollari.

Gli utenti

«È un pezzo di storia nel mondo dello spettacolo – ha scritto un utente, che ha messo in vendita il suo braccialetto blu del 20esimo giorno del processo – Il braccialetto è stato tagliato per poter esser rimosso dal mio polso, per riattaccarlo basta usare della colla o del nastro adesivo. Ma immagino sia meglio tenerlo rotto»: Un braccialetto bianco del 16simo giorno ha già ricevuto sei offerte. «Ho aspettato diverse ore fuori dal tribunale per avere un posto tra il pubblico per poter assistere di persona al processo Depp contro Amber» ha scritto il venditore.