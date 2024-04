Jessica Mancini, docente campana in servizio a Pistoia: «Tanti pregiudizi perché vengo dal Sud. Mi canticchiano la canzone di Mare Fuori»

L’ex modella e corteggiatrice di Uomini e Donne, Jessica Mancini, ha fatto scalpore con un video pubblicato su TikTok in cui denuncia le “ovvietà negative” che impattano quotidianamente sul suo lavoro di insegnante di sostegno in un istituto tecnico superiore a Pistoia.

Una denuncia virale

Jessica Mancini, 35enne di Aversa ma residente a Montecatini da sei anni, ha utilizzato l’ironia per smascherare i pregiudizi con cui sostiene di dover confrontarsi ogni giorno nel suo ruolo di insegnante.

Nel video, che ha ottenuto oltre 170mila visualizzazioni e 7200 ‘mi piace’, Jessica elenca una serie di stereotipi con cui si trova a fare i conti.

I pregiudizi affrontati

Tra le ovvietà negative riportate da Jessica, vi sono:

Essere campana e insegnare in Toscana porta gli studenti a salutarla con espressioni stereotipate.

Deve specificare che la sua laurea in giurisprudenza non è stata comprata.

Viene sospettato che abbia ottenuto la patente senza meriti, a causa del pregiudizio sulle donne al volante.

Gli studenti associano la professoressa a stereotipi televisivi, come canticchiare la sigla di ‘Mare fuori‘ e chiedersi se abbia un’arma.

Le serie TV dipingono i meridionali come criminali o piagnucoloni, influenzando la percezione degli studenti del centro-nord.

Nessuna generalizzazione

Jessica Mancini ha sottolineato, come indicato da Orizzontescuola, che non intende generalizzare sul razzismo in Toscana verso i meridionali, ma ha evidenziato come i pregiudizi siano ancora presenti nel mondo della scuola. Nonostante ciò, la professoressa affronta queste sfide con sorriso e determinazione, cercando di sensibilizzare e smantellare gli stereotipi.