Jason Momoa e Lisa Bonet divorziano dopo 18 anni, l'ex di Lenny Kravitz deposita i documenti in tribunale: «Differenze inconciliabili»

Jason Momoa e Lisa Bonet si solo lasciati è ufficiale. Dopo 18 anni insieme, un matrmonio e due figli la coppia si divide. Jason e Lisa avevano già nel 2022 annunciato che le loro strade si «erano separate» ma è definitivo: il divorzio è stato chiesto. La domanda è stata presentata al tribunale di Los Angeles qualche giorno fa.

Il post di due anni fa

Lo scorso anno la prima comunicazione: «L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto.

Il post sulla bacheca Instagram di Momoa è rimasto poche ore e poi eliminato, e speriamo fosse per un ripensamento da parte dei due. Ma nessun ripensamento.

Jason Momoa e Lisa Bonet divorziano: è stata lei a chiederlo

A presentare la richiesta di divorzio per «differenze inconciliabili» è stata la Bonet. Ma nessuna discussione per la gestione dei figli (Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, nati dal loro matrimonio) ne tantomeno di questioni finanziarie: Lisa non vuole nessun tipo di mantenimento. Per Lisa Bonet è il secondo divorzio (che avrà bisogno però di sei mesi per essere ufficializzato) dopo quello da Lenny Kravitz (dal quale ha avuto la figlia Zoe)