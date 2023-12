Sinner e Maria Braccini, la rottura per una foto social sui social (postata da lei): poi il ritorno di fiamma

Jannik Sinner non gioca solo a tennis. Ha una vita privata, ha una fidanzata. Una modella. Una di quelle da far girare la testa. Parliamo di Maria Braccini, modella e influencer da 164mila seguaci sui social. Una fidanzata che Jannik ha deciso di mostrare in pubblico. Una cosa non scontata per uno come lui, un ragazzo molto riservato che non parla quasi mai della sua vita privata. La sorpresa è doppia perché, svela il settimanale Diva e Donna, oltre a non essersi mai fatti vedere insieme, i due, pare, da tempo si erano lasciati.

La foto

E così dopo un anno di successi continiui culminati nella Coppa Davis, «Jannik, scrive ancora il settimanale di Cairo Editore, ha trovato anche la voglia di dare una seconda chance a Maria, che sembra fosse stata liquidata a fine 2021 per aver postato sui social una foto di coppia.

Troppa esposizione in pubblico per il discreto Sinner».

La storia

La storia tra i due iniziò a fine 2020 quando Jannik (all'epoca aveva 19 anni) notò sui social alcune foto di Maria. Dopo qualche cuoricino sulle sue foto i due si incontrarono. Una partita vinta in partenza per il giovane Sinner. Una partita da vivere perché «Maria è una tipa molto tranquilla. Non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta». Ma la sua presenza a San Siro significa solo una cosa: Maria si è fatta perdonare. E che Jannik non l'ha mai dimenticata. Ora sono nuovamente una coppia. Una coppia vincente.