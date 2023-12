Tennis, che boom sui media: gli ascolti di Sinner superano Serie A, Champions e Formula 1

Il boom del tennis dell'ultimo periodo è certificato dai numeri. Le Atp Finals di Torino (2.354) e Jannik Sinner (4.911) sono rispettivamente la competizione sportiva e lo sportivo che nell’ultimo mese hanno ottenuto più citazioni. Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che ha analizzato qual è stata la visibilità mediatica delle maggiori competizioni sportive e degli sportivi protagonisti nei principali appuntamenti fra il 29 ottobre e il 28 novembre.

Il trionfo mediatico del tennis è segnato con oltre 2.300 citazioni dal primato delle Finali ATP di Torino, secondo posto per la Coppa Davis (1.964), la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, conquistata dagli Azzurri dopo 47 anni con il contributo decisivo di Jannik Sinner.

Lo straordinario risultato del tennis sui media italiani si comprende meglio guardando il piazzamento nelle ultime quattro settimane della Champions League e della Serie A di calcio: terzo e quarto posto, rispettivamente con 1.788 e 1.707 menzioni.

Sopra quota 1.500 citazioni la MotoGP (1.628) caratterizzata dalla seconda vittoria consecutiva del pilota italiano Pecco Bagnaia e della Ducati nella classifica costruttori. La Formula 1, dominata anche quest’anno dal pilota olandese Max Verstappen, raccoglie 1.340 citazioni posizionandosi davanti alla fase qualificatoria degli Europei di calcio (411), in cui la Nazionale italiana ha dovuto faticare fino all’ultima partita con l’Ucraina per aggiudicarsi il pass diretto per la fase finale Germania.