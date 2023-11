Sanremo 2024, Sinner (in coppia con Totti) conduttore per una sera, il progetto di Amadeus, trattative in corso

Per il suo ultimo Festival di Sanremo, Amadeus, vuole il meglio. E il meglio nello sport oggi è Jannik Sinner. Il tennista che ci ha regalato a distanza di anni la Coppa Davis è tirato per la racchetta. Un po' di qui e un po' di là. E il suo manager non può che esserne contento. Sponsor e proposte non mancano sicuramente in questo periodo per lui, tra queste ci sarebbe anche una serata al Teatro Ariston di Sanremo.

In coppia con Totti?

L'idea di Ama è averlo sul palco di Sanremo per una serata, come co-conduttore al suo fianco.

Al fianco magari anche di Francesco Totti, già contattato da tempo. Una serata ancora da decidere in base al calendario degli impegni del nostro campione. Intanto però in Rai non mancano riunioni e contatti con il suo entourage per cercare di capire se il desiderio del direttore artistico della kermesse musicale più importante sarà esaudito.

Lontano dagli svaghi

Però oltre all'ingaggio di Sinner per Ama potrebbe esserci un altro problema: a febbraio, sono i giorni del richiamo atletico post-Australia. Giorni intensi per un atleta come Jannik che non lascia nulla al caso. E una grande distrazione come il Festival potrebbe costargli uno Slam. Jannik è un vincente per questo. Perché evita le distrazioni, perché gioca solo a tennis. L'unico svago concesso oltre alla sua fidanzata modella è il Milan. E a volte, come è successo martedì le due cose si possono anche unire.