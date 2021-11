Jannie Du Plessis, morto il figlio di 1 anno del campione di rugby: è annegato in piscina

Tragedia nel mondo del rugby. Il figlio di Jannie Du Plessis, pilone del Sudafrica campione del mondo 2007, è morto annegato in una piscina. Il bimbo aveva solo 1 anno ed era stato battezzato domenica scorsa. Il dramma martedì, durante la festa di compleanno di Du Plessis, che quel giorno ha compiuto 39 anni. Jannie e sua moglie Ronel hanno altre due figlie, Rosalie e Hele, e vivono in una tenuta in campagna a Bethlehem, nel nord del Sudafrica, dove si sono trasfertiti dopo lo scoppio della pandemia. I media locali, nel rispetto del dolore della famiglia, non hanno rivelato ulteriori dettagli sull'incidente.

A comunicare il drammatico evento è stato Toks van der Linde, un altro ex rugbista sudafricano, con un post sui social in cui pubblica la foto di Du Plessis, sua moglie Ronel e il bimbo, raccontando l'accaduto. L'amico ed ex compagno di Jannie scrive: «Ho il cuore spezzato. Pregate per Jannie e per la sua famiglia. Suo figlio di un anno è annegato». Rudolf Straeuli, allenatore della dei Lions, squadra nella quale Du Plessis milita dal 2019, ha raccontato a news24.com: «Siamo tutti devastati dalla notizia. Jannie e la sua famiglia adesso devono essere lasciati soli per elaborare questo gravissimo lutto. Offriamo il nostro pieno sostegno e chiediamo gentilmente a tutti di dedicare loro una preghiera».