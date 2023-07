Jamie Foxx, come sta l'attore dopo la malattia? La star è tornata al lavoro: «Grazie per l'affetto, mi sento benedetto»

Jamie Foxx è tornato, questa volta sul serio. In questi giorni l'attore è di nuovo al lavoro con nuovi progetti: ha girato uno spot a Las Vegas questa settimana - tre mesi dopo la sua malattia. L'attore 55enne è stato avvistato mentre girava su una macchina da corsa d'oro durante le riprese di una campagna pubblicitaria per una società di scommesse sportive.

La leggenda dell'hockey Wayne Gretsky - che è anche protagonista della pubblicità - ha posato in su con un bravo Foxx e ha scritto: «Una delle più belle notti della mia vita con lui». La star Foxx ha anche preso su Instagram per condividere una bella foto di se stesso giovedì.

Foxx ha festeggiato il suo ritorno dopo essere stato in una struttura di riabilitazione di Chicago che ha frequentato come ambulatoriale. L'attore è tornato su Instagram il 3 maggio per ringraziare i suoi follower con un messaggio di testo: «Grazie per il vostro affetto, apprezzo il vostro amore! Mi sento benedetto».

L'attore si sta riprendendo da una malattia che lo ha a prendersi un periodo di stop.

Il ritorno

Jamie Foxx è tornato con un sorriso smagliante e un saluto verso i fan. La star è stata avvistata mentre navigava sul fiume Chicago durante il fine settimana. A quasi tre mesi dalla sua misteriosa malattia e dal suo ricovero in ospedale, Jamie Foxx sembra essersi rimesso in sesto: l'attore è stato visto in pubblico per la prima volta da metà aprile.

Il motivo del suo ricovero ad oggi non è ancora stato reso noto. Molti però pensano che abbia avuto un ictus. La figlia di Foxx, Corrine, aveva dato per prima la notizia sul suo account Instagram, definendola una «complicazione medica», anche se non è stato confermato nulla di più sull'incidente.

Jamie Foxx, come sta? L'attore entra nel miglior centro di riabilitazione fisica di Chicago a seguito di un'emergenza medica

Corrine Fox aveva rassicurato i fan: «Fortunatamente, grazie a un intervento rapido e a un'ottima assistenza, è già in via di guarigione. Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede di mantenere la privacy durante questo periodo», conclude il comunicato.

Dopo essere stato ricoverato per diverse settimane ad Atlanta, ha iniziato il suo percorso di riabilitazione a Chicago e da allora è sempre lì. La leggenda della boxe Mike Tyson ha affermato che Foxx ha avuto un ictus, anche se la famiglia dell'attore non ha ancora confermato la notizia.

Il crollo dell'attore

Appena un mese prima della misteriosa malattia, sono emerse notizie secondo cui Foxx avrebbe avuto un «crollo emotivo» sul set di Back in Action ad Atlanta, licenziando un produttore esecutivo, due registi e il suo autista personale.

Una fonte interna ha dichiarato: «Ha preteso che i problemi venissero risolti immediatamente e ha licenziato quattro membri dello staff di produzione, come se questo potesse magicamente migliorare la situazione». Alcune persone che lavorano al film sono totalmente stufe di come si è svolta la vicenda e Jamie è diventato «piuttosto impopolare, ha dichiarato la fonte.

Poi, meno di un mese dopo, Foxx è stato ricoverato in ospedale ad Atlanta per una «complicazione medica», su cui la famiglia mantiene il massimo riserbo.

.