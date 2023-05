Giovedì 18 Maggio 2023, 16:28

Le condizioni fisiche di Jamie Foxx stanno migliorando. L'attore infatti non si troverebbe più nella struttura medica georgiana dove era ricoverato dall'inizio dell'anno per un problema di salute: è stato trasferito in un centro di riabilitazione d'eccellenza a Chicago. È ciò che ha evidenziato TMZ, secondo cui l'attore, cantante, personaggio televisivo e produttore statunitense, il cui vero nome è Eric Marlon Bishop, si trova in un centro di riabilitazione, una delle migliori strutture del paese, in cui vengono seguiti i postumi medici legati a problemi quali ictus, lesioni del midollo spinale, lesioni cerebrali traumatiche e riabilitazione post cancro. Un insider ha dichiarato che Foxx è ricoverato nella struttura da aprile scorso, mentre altre fonti hanno confermato che sta rispondendo bene al trattamento.

Jamie Foxx, come sta?

I paparazzi hanno inoltre ripreso le figlie, Corinne e la sua sorellastra Annalise con accanto la mamma di Annalise, Kristin Grannis, che si era unita alle ragazze durante il fine settimana al centro di riabilitazione. Il trio sembrava visibilmente felice mentre accennava al fatto che Foxx potesse essere già in buona forma. Annalise è stata avvistata con una chitarra, forse per intonare qualche canzone insieme al padre. D’altra parte, sua madre è uscita dall’edificio con i fiori per la festa della mamma e un palloncino.

All’inizio dell’anno Foxx era impegnato nelle riprese del film di Netflix "Back in Action", con protagoniste anche Cameron Diaz e Glenn Close, quando aveva avuto complicazioni mediche durante la lavorazione eppure la sua famiglia non aveva mai specificato Ie condizioni che avevano reso necessario un ricovero in ospedale.

Lo scorso 21 aprile, citando una fonte, People aveva scritto che l'attore era vigile e che i medici lo stavano sottoponendo ad esami. Lo stesso Foxx aveva rotto il silenzio con un post su Instagram ma senza entrare nel dettaglio della sua salute: aveva solo ringraziando i fan per l'affetto.