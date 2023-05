Jamie Foxx e il ricovero d'urgenza, parla Mike Tyson: «Ha avuto un ictus, non sta bene»

«Jamie Foxx non sta bene, ha avuto un ictus». Le condizioni di salute dell'attore di Hollywood continuano a essere un mistero. Di lui ha parlato l'ex campione di pugilato Mike Tyson, ospite nel "PBD Podcast" del conduttore Patrik Bet-David: «Non sta bene, hanno detto che ha avuto un ictus, non ho idea di cosa gli sia successo. Se non lo sappiamo ora, non vogliono che lo sappiamo». Nelle ultime settimane tantissimi fan hanno cercato informazioni sulla star americana, sulle cui condizioni di salute la famiglia però ha mantenuto il massimo riserbo, comunicando solo il ricovero in ospedale circa un mese fa, durante le riprese ad Atlanta del film "Back in Action" con Cameron Diaz.

Mike Tyson claims Jamie Foxx suffered a stroke: ‘He’s not feeling well’ https://t.co/SebhXoJAVL pic.twitter.com/BrQ9fnUaRq — Page Six (@PageSix) May 23, 2023

L'ipertensione e le cure specializzate

Page Six ha raccontato che il 55enne soffre da tempo di ipertensione.

Secondo Tmz, Jamie Foxx invece è stato ricoverato in una clinica di Chicago specializzata nella cura del cancro, ictus e lesioni spinali, specificando però che non si tratterebbe di cancro nel suo caso.