Giulia De Lellis e Irama, la strana story su Instagram: «Ridammi il cuore»

Giulia De Lellis e Irama sono innamoratissimi e, nonostante le voci su un presunto tradimento da parte del cantante, si dichiarano costantemente i propri sentimenti sui social. L'influencer non sopporta le scappatelle e la sua relazione precedente è naufragata proprio perché Andrea Damante l'aveva tradita. Davanti ai rumors, tuttavia, risponde con una stories molto tenera e la frase «Ridammi il cuore».

Nella foto Irama e Giulia sono abbracciati sul letto e si coprono i volti con le mani. Notte di coccole, dunque, dopo l'ultimo concerto della star di "Amici" e beniamino delle ragazze. Nelle stories precedenti frasi tratte dalle canzoni del suo amato che hanno insospettito i fan: «Allora resta…», «Sai che ne ho bisogno…», «Anche se brucia un taglio passa lo so», «No che non ti dico cosa provo!», «Il cielo in questa stanza sembri te», «Mi prenderò io cura di te».

Soltanto alcuni giorni fa, il settimanale "Oggi" ha fatto sapere che il cantante sarebbe stato avvistato in compagnia di un'altra ragazza per le vie di Milano. Poco dopo, l'influencer ha deciso di smentire indirettamente tutto utilizzando il suo seguitissimo profilo Instagram. Il giornale parlava di una presunta moretta al fianco del cantante, ma Giulia non sembra minimamente turbata dalla notizia. Quindi nessuna crisi, almeno stando agli indizi sui social, l'amore procede a gonfie vele.



Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA