Giulia De Lellis in cattedra all'università: «Lo Iulm mi ha voluta nonostante le mie pecche grammaticali»

Piccole Chiara Ferragni crescono. Proprio come la bionda fashion blogger, che nel 2017 tenne una lezione ad Harvard, oggi Giulia De Lellis è salita in cattedra allo Iulm di Milano. L'ex gieffina ha tenuto una lezione davanti a un'aula gremita di studenti, nella quale ha parlato di sé e ha spiegato strategie di social media marketing. Giulia De Lellis ha raccontato l'inedita esperienza nelle stories di Instagram, dove ha voluto ringraziare i ragazzi presenti in aula e il professore che l'ha chiamata per tenere questa lezione speciale. Un ringraziamento particolare è proprio per il docente, che l'ha fortemente voluta lì nonostante lei non si reputi «una ragazza ricca di cultura».

L'influencer ha poi scritto: «Mi hanno voluta perché sono questo. E ve lo mostro. Questo è il momento in cui nonostante io non sia una laureata, nonostante le mie pecche grammaticali, e chi più ne ha più ne metta, rapisco il cuore di un professore che mi dice giustamente e con amore che "nella vita non basta sapere... Le conoscenze non sono tutto. Sei molto, sei vera". Grazie Iulm. È stato bello, a presto».

