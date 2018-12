Giulia De Lellis, il post commovente su Instagram per la mamma: «Nonostante tutto, noi eterni!»

LEGGI ANCHE

Dal suo account instagramlascia per un attimo la vita pubblica di influencer per entrare nella sua vita privata e postare una tenera dedica dal suo account. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, ex gieffina vip ed ex di Andrea Damante, dopo una serie di flirt regolarmente smentiti che le sono stati attribuiti ha ritrovato l’amore, a fianco di Irama, cantante e vincitore dell’ultima edizione di “Amici”. La dedica però non è per lui.Il post infatti è dedicato ai suoi affetti più cari e in particolare alla: «Così per te. Nonostante le imperfezioni, nonostante le stranezze, i difetti, i capricci o le sciocchezze. Nonostante tutto, noi eterni! – ha scritto Giulia - Perché la mia mamma non è solo una mamma. E chi la conosce lo sa... Lei è tutte le cose del mondo insieme. Lei non si ferma, non si arrende, non smette mai… è tutto e oltre. Prima di ogni cosa umana. Prima di tutto ama e protegge”.Ta un impegno e l’altro lavorrebbe stare vicino ai suoi affetti: “A volte mi dimentico di dirle quante cose è, ma perché è talmente tanto che prese da tutto il tempo è sempre poco. Sta volando via velocemente, ma tu mamma resti sempre bellissima. Ora che mi fermo a guardare questo capisco che ogni cosa è per te, ogni cosa è per voi. La mia meravigliosa e folle famiglia”.