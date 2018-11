L'amore di Irama per Giulia De Lellis: «Sto bene e ho voglia di condividere»

L’amore fra Giulia De Lellis e Irama, dopo la pubblicazione dei loro baci in strada, è ormai cosa pubblica. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ed ex di Andrea Damante infatti, è stata sorpresa in romantica compagnia del vincitore della diciassettesima edizione di “Amici”, talent show di Maria De Filippi, e subito la notizia della loro love story ha fatto il giro del web. A fugare i dubbi sulla veridicità del rapporto arriva il diretto interessato ospite al Maurizio Costanzo Show.

Con la news del fidanzamento sono uscite anche altre ragazze che hanno praticamente attaccato il suo profilo social, presentandosi come le sue fidanzate: “Erano storie chiuse - ha fatto sapere - a volte tornano fuori nel momento che fa più comodo”. Infine la conferma della nuova relazione: “Sono felice, sto bene, sono un ragazzo a cui piace molto una ragazza con cui sta bene e con la quale vuole condividere molto”.

Un nuovo amore quindi per Giulia, che dopo la sua avventura a “Uomini e donne” ha partecipato al GFVip ed ora fa l’influencer sulla rete, è stata prima riaccostata all’ex e poi affiancata al personal trainer Cristiano Iovino, ex di Sabrina Ghio.

Ultimo aggiornamento: 9 Novembre, 00:25

