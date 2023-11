Indi Gregory, come sta la bambina inglese: crisi respiratoria ieri dopo l'estubazione. «Ma continua a lottare»

Dopo il distacco dei supporti vitali e il trasferimento in un hospice, la piccola Indi Gregory non smette di lottare. La bimba inglese, affetta da una rara malattia genetica, ieri in seguito all'estubazione «ha smesso di respirare». Lo rivela Simone Pillon, avvocato della famiglia Gregory, che su X ha spiegato che dopo questa crisi Indi si è ripresa: «La piccola guerriera sta lottando, assistita con amore e coraggio da mamma e papà. Durante la notte ha avuto stress e affaticamento». Il legale ha aggiunto: «I genitori vorrebbero soluzioni diverse. Preghiamo e lavoriamo».

Come sta Indi Gregory

La bambina, dopo l'estubazione, respira attraverso una mascherina. Il protocollo, tuttavia, prevede che la fornitura di ossigeno sia a tempo determinato. È prevista, inoltre, anche la sospensione delle cure e il divieto di rianimazione in caso di crisi.

Fare una stima di quanto tempo resti a Indi è molto difficile.

La malattia mitocondriale

La patologia di Indi Gregory si chiama aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica. Si tratta di una malattia mitocondriale rarissima, per la quale al momento non esiste cura e con una limitata speranza di vita, anche con una terapia di supporto. È una malattia progressiva, che nei casi più gravi si manifesta fin dalla nascita con crisi epilettiche, insufficienza respiratoria, ritardo dello sviluppo e malformazioni, come quelle che impediscono la formazione del corpo calloso che collega i due emisferi del cervello o la formazione del nervo ottico.