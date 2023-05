Re Carlo incoronazione, Kate e William in ritardo (e il sovrano costretto ad attendere in carrozza) poi Louis esce prima della fine

E' andato tutto per il meglio: ma il gran giorno dell'incoronazione di Re Carlo ha riservato comunque qualche piccolo imprevisto. William e Kate sono arrivati in ritardo. E non è neanche la prima che a causa della coppia si debba modificare il rigido protocollo reale. Il Principe e la Principessa di Galles avrebbero dovuto arrivare all'abbazia di Wesminster prima dei sovrani Carlo e Camilla, secondo l'ordine di servizio ufficiale. Invece, sono arrivati dopo il re, il che ha significato che Carlo ha dovuto aspettare qualche minuto nella sua carrozza prima di entrare finalmente nell'Abbazia di Westminster davanti al figlio maggiore. Nel frattempo, 2.300 ospiti hanno preso posto all'interno della chiesa prima dell'inizio della cerimonia. E dire che nei giorni precedenti tutti i membri della famiglia reale avevano partecipato alle prove generali dell'evento.

Cosa è successo

Sembra che Carlo si sia spazientito all'interno della carrozza dicendosi "preoccupato per il tempo che stava passando". E mentre l'ordine di servizio ufficiale annunciava: "Le loro altezze reali il principe e la principessa del Galles, la principessa Charlotte del Galles e il principe Luigi del Galles arrivano alla Great West Door e vengono condotti ai loro posti nella Lanterna", Carlo e Camilla arrivavano alla Porta Ovest. Dietro di loro William e Kate che hanno preso posto mentre i sovrani stavano già entrando in chiesa. Eppure, sebbene i Galles sembravano un po' sommessi quando sono arrivati per la grande e gioiosa occasione, la famiglia si è riunita e ha festeggiato con gioia la maestosa incoronazione di re Carlo III. Poi i reali sono tornati a Buckingham Palace, salutando milioni di persone che si sono radunate lungo il percorso. Anche il principe Louis ha rubato di nuovo lo spettacolo: le sue adorabili buffonate sono state catturate ancora una volta dalle telecamere per essere viste dal mondo.

Il ritardo nel 2018

Non è la prima volta che i ritardatari William e Kate infrangono il protocollo: è successo nel 2018 durante un pranzo di Pasqua. Storicamente, la tradizione prevede che il membro più anziano della famiglia arrivi per ultimo al servizio pasquale. La Regina, all'epoca, era sempre stata l'ultima ad arrivare, mentre il resto della famiglia si radunava all'esterno della cappella in attesa del suo arrivo. Non durante quel pranzo. Kate e William rimasero bloccati nel traffico e si affrettarono per arrivare in tempo al servizio. Il loro ritardo significava che sarebbero arrivati dopo la defunta Regina, infrangendo così una regola fondamentale per la famiglia reale. Erano di ritorno dalla casa della famiglia di Kate, dove avevano trascorso alcuni giorni insieme al Principe George e alla Principessa Charlotte. Non solo arrivarono in ritardo, ma persero anche l'inizio del servizio, costringendoli a entrare in modo imbarazzante dopo gli altri. Inoltre, all'epoca, Kate era incinta del Principe Louis.

Il principe Louis ha lasciato l'incoronazione in anticipo

Ma il ritardo non è stato l'unico fuoriprogramma. Il figlio minore di William e Kate, che è entrato nel cuore dei cittadini britannici per la sua simpatia (e per le sue buffe facce agli eventi ufficiali), è arrivato all'abbazia di Westminster con mamma e papà, entrando per mano alla sorella Charlotte. Louis, tuttavia, ha lasciato la cerimonia prima del resto della sua famiglia; pochi minuti dopo l'ufficializzazione dell'incoronazione. Per poi ritornare alla fine della cerimonia e intonare l'inno nazionale God save the King, accompagnando il nonno Carlo fuori dall'abbazia.

Secondo gli esperti reali, questa decisione è stata presa per via della giovane età di Louis, che ha appena compiuto 5 anni. I suoi fratelli, George e Charlotte, rispettivamente di nove e otto anni, sono invece stati ritenuti abbastanza grandi per assistere all'intera cerimonia.