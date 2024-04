Kate Middleton, come sta? William lancia messaggi segreti sulle sue condizioni di salute: ecco cosa ha detto

Lunedì 22 Aprile 2024, 08:28

La vera condizione di salute di Kate Middleton preoccupa tantissime persone in tutto il mondo e non soltanto i sudditi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. A quanto pare, nonostante il riserbo di corte su come la principessa stia davvero, qualcosa di più emergerebbe da suo marito. Sembra proprio che il principe William abbia un "messaggio nascosto" che ha voluto comunicare in pubblico durante le sue ultime apparizioni. O almeno questo è quello che dicono gli esperti di royal family. Quale sarà allora questo messaggio segreto? E perché i tabloid sono così certi che c'entri qualcosa con Kate Middleton? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche: -- Kate Middleton, la dieta per combattere la malattia: ecco a cosa deve rinunciare