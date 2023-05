Re Carlo incoronazione, i 10 momenti clou della cerimonia: dall'unzione (che non verrà trasmessa) all'investitura (con i simboli del potere)

Re Carlo incoronazione: il corteo, spiega la Bbc, partirà alle 10.20 della mattina (11.20 ora italiana) da Buckingham Palace e si sposterà per 4 km (tra andata e ritorno) lungo The Mall (l’ampio viale che unisce da ovest a est Buckingham Palace all'Admiralty Arch) fino a raggiungere Trafalgar Square. Quindi si farà strada lungo Whitehall e Parliament Street per poi svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary: a questo punto raggiungerà la Great West Door dell'Abbazia di Westminster. Dopo il coro, i leader religiosi e del Commonwealth, le Loro Maestà entreranno nell'Abbazia di Westminster al suono dell'inno I Was Glad, una versione del Salmo 122 musicata da Sir Hubert Parry, il compositore di Gerusalemme . L'ambientazione di Parry contiene il grido "Vivat Rex!" (Lunga vita al re!) che sarà proclamato dagli studiosi della Westminster School. Re Carlo e la Regina Camilla saliranno sulla Diamond Jubilee State Coach.