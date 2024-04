Il Principe Louis compie 6 anni, ma Kate e William non pubblicano nessuna foto: cosa è successo?

Martedì 23 Aprile 2024, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 12:11

Sudditi e fan mondiali della famiglia reale britannica stanno esprimendo la loro delusione, in queste ore, per l'assenza sui social e sui media di una nuova foto del Principe Louis nel giorno del suo sesto compleanno. I profili ufficiali di William e Kate non hanno ancora pubblicato aggiornamenti nelle prime ore della giornata celebrativa. Come riporta il Daily Mail, per celebrare ogni compleanno del Principe Louis, i Reali hanno sempre condiviso una nuova foto del piccolo. L'anno scorso, per i suoi cinque anni, hanno diffuso un'immagine adorabile con Kate Middleton che lo spingeva in una carriola a Windsor. Nei compleanni precedenti, Kate, che si descrive come una fotografa amatoriale, ha scattato personalmente le foto: per il quarto compleanno una spiaggia in Norfolk è stata la scelta, mentre per il terzo Louis era ritratto in bicicletta a Kensington Palace poco prima del suo primo giorno alla Willcocks Nursery School. Harry e Meghan, scontro sulla serie tv Netflix: il duca mette il veto alla moglie. «Preoccupato per i figli»