Hugh Jackman divorzia dalla moglie dopo 27 anni di matrimonio: «Il nostro viaggio prosegue da soli»

Hugh Jackman e sua moglie Deborra-Lee si lasciano: fine del matrimonio. La coppia spiega in una dichiarazione condivisa esclusivamente con People: «Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale. La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Intraprendiamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite».

Hugh Jackam divorzia

La dichiarazione, firmata "Deb e Hugh Jackman", conclude: «Questa è l'unica dichiarazione che ognuno di noi farà».

Hugh Jackman and his wife Deborra-lee are amicably ending their marriage after 27 years: https://t.co/gm5kw3nWiU pic.twitter.com/yATjZkYtAA — People (@people) September 15, 2023

Dopo essersi incontrati nel 1995 sul set della serie televisiva australiana Corelli, i co-protagonisti si sono innamorati velocemente. Deb, già un'attrice affermata, e Hugh, allora un attore emergente appena uscito dalla scuola di recitazione, si sposarono meno di un anno dopo.