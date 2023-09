Hugh Jackman divorzia dalla moglie ​Deborra-Lee: il comunicato ufficiale.

«Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi 3 decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale. La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Intraprendiamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite»