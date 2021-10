Harry e Meghan, il nome del reale «razzista» rivelato nel libro da 15 milioni di dollari? La Royal Family trema

Sabato 2 Ottobre 2021, 10:03

La Royal Family teme un nuovo attacco alla sua integrità. Che potrebbe arrivare direttamente dal principe Harry, che secondo gli addetti ai lavori potrebbe nominare il «reale razzista» nel suo libro che scriverà sulla vita della madre Lady Diana. Per scriverlo ha ricevuto dagli editori un anticipo da 15 milioni di sterline e sebbene inizialmente si credeva che avrebbe affidato tutto a un ghostwriter, in Inghilterra fonti di palazzo si sono definite «sorprese» di quanto sia coinvolto nel lavoro.

APPROFONDIMENTI PERSONE Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, svelato il nome della... IL VIAGGIO Kate Middleton, la prova di coraggio senza eguali L'INDISCREZIONE Meghan Markle e lo sgarbo nel giorno del matrimonio IL CASO Meghan Markle, scandalo a New York: abiti e gioielli da 450mila... MONDO Meghan Markle e il Principe Harry protagonisti a New York ROYAL FAMILY Meghan e Harry, Lilibet Diana non sarà battezzata a... MONDO New York, ovazione al Central Park per Harry e Meghan

E ora proprio gli editori potrebbero metterlo sotto pressione affinché sveli nel libro il nome del membro della famiglia reale che avrebbe fatto commenti razzisti sul colore della pelle del figlio Archie e di conseguenza su Meghan Markle.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, svelato il nome della figlia: è un omaggio alla Regina

La preoccupazione a corte

Harry ha raccontato come abbia portato la moglie Meghan e Archie negli Stati Uniti per fermare «la storia che si ripete» facendo paragoni con Lady Diana. A corte cresce la preoccupazione che vada in fondo alla vita di Diana e che dipinga il principe Carlo e Camilla come i "cattivi" del libro.

L'esperta reale Penny Junor ha dichiarato: «Gli editori vorranno molto indietro visti i soldi che hanno investito, come ad esempio nominare questo cosiddetto razzista. Harry sta facendo ricerche sulla vita di sua madre, quindi parlerà del matrimonio dei suoi genitori, della rottura, delle relazioni. Potrebbe essere incredibilmente dannoso per suo padre e Camilla. Carlo diventerà re e Camilla la regina. L'ultima cosa di cui hanno bisogno loro o il Paese è un'altra ondata di rabbia basata su quelle che ritengo siano false accuse».