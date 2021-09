New York, ovazione al Central Park per Harry e Meghan

Applausi americani per Meghan Markle e il Principe Harry. «Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani». Queste le parole dei duchi di Sussex Harry di Inghilterra e Meghan Markle, accolti con un'ovazione dalle migliaia di giovani che al Central Park di New York assistono al concerto Global Citizen Live. «Mia moglie e io crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato», hanno aggiunto dal palco Harry e Meghan, tenendosi mano nella mano e sottolineando come sia necessaria una liberalizzazione sul fronte dei vaccini anti Coivid, facilitando l'accesso e la distribuzione in ogni parte del mondo, anche nei Paesi più poveri.