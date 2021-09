Kate Middleton, la prova di coraggio senza eguali: così ha spiazzato tutti in Irlanda del nord

Giovedì 30 Settembre 2021, 12:28

LOLNEWS.IT - William e Kate sono volati in Irlanda del nord per una visita all’Università dell’Ulster dove hanno trascorso una giornata tra gli studenti. Si sono confrontati con loro tra bevute di birra, scambi di rugby e prove di coraggio: Kate in particolare ha preso in mano una tarantola. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato tutta la sua forza d’animo quando ha tenuto la tarantola Charlotte, William era estasiato. Su instagram le prove del gesto di coraggio: “Una giornata in mezzo agli studenti con l’apparizione a sorpresa della tarantola Charlotte!” Spigliata con Daniel Craig così come con una tarantola in mano, Kate è la vera protagonista della Royal Family e continua ad oscurare sia Camilla Parker-Bowles che Meghan Markle (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

