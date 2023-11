Harry e Meghan, riconciliazione in vista con la famiglia reale? La strategia dei Sussex e l'ipotesi (improbabile) di un invito per Natale

Harry e Meghan tentano la "riconciliazione" con la famiglia reale. Secondo il Daily Mail, i due potrebbero aver fatto intendere che accetterebbero un invito a trascorrere il Natale a Sandringham, destinazione annuale della famiglia reale per le feste.

Harry e Meghan, la strategia della riconciliazione

Un vero e proprio "love-bombing", lo definiscono i tabloid, scattato nei giorni del compleanno di Re Carlo (proprio quando a Londra, si era detto, era vietato nominare Harry).

Invece i Sussex non hanno fatto mistero dell'intenzione del principe di telefonare al padre per gli auguri, dicendo anche di avergli inviato dei video dei piccoli Archie e Lilibeth che gli cantavano "buon compleanno".

L'ipotesi dell'invito a Sandringham

Secondo il Sunday Times, che cita alcuni amici di Harry e Meghan, la coppia vorrebbe cambiare le cose (leggi il freddo estremo con la famiglia reale), e si parlerebbe addirittura di "strategia di riconciliazione". Non si sa se un invito a Sandringham arriverà, considerando che i due "outsider" della Corona erano stati invitati sia dalla regina Elisabetta che da Carlo a Balmoral per l'estate, ma avevano deciso di non andare. E considerando anche che, rivelano i beninformati, il rapporto di Harry con il fratello William è ormai "praticamente inesistente".