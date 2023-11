The Crown 6, Diana e Dodi Al Fayed erano solo amici? Dal bacio all'anello, le 5 bugie della serie

L'attesa è finita: da ieri, 16 novembre, The Crown 6 è in onda su Netflix, almeno nei primi quattro episodi. Gli ultimi cinque saranno visibili sulla piattaforma solo a partire dal 14 dicembre. Questa stagione copre due decenni attraverso alcuni eventi epocali della storia recente della famiglia reale inglese: le ultime settimane di vita di Diana con la love story con Dodi Al Fayed, la morte a Parigi e i giorni del dolore globale, il Giubileo d’oro del 2002, il matrimonio del 2005 tra l’allora principe Carlo e Camilla Parker Bowles e la storia d’amore tra William e Kate. Ma tra fiction e realtà sono molte le cose che non tornano.