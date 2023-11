Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage, così la principessa Anna «convinse Re Carlo a cacciarli»

Non è ancora sugli scaffali, ma il nuovo libro sulla famiglia reale sta già facendo tremare Buckingham Palace. L'autore dell'inedito volume è Omid Scobie, commentatore e voce autorevole sulle vite e gli intrighi dei reali d'Inghilterra, il quale getta ora nuova luce sui retroscena sullo "sfratto" di Harry e Meghan dal famoso Frogmore Cottage, svelando un presunto coinvolgimento della principessa Anna (sorella di Re Carlo III) nella faccenda.

Le rivelazioni

Nonostante Harry e Meghan si sia trasferita in California nel 2020 con i figli Archie e Lilibet, la proprietà reale era infatti rimasta al duca e alla duchessa di Sussex fino a quest'anno, quando è stata restituita alla Corona.

Solo quattro anni prima, i duchi avevano speso circa 2,4 milioni di sterline per ristrutturare la proprietà. La coppia aveva avuto il permesso di trasferirsi nella proprietà nel 2018, come regalo di nozze della defunta regina Elisabetta II, ma l'utilizzo della proprietà gli è stato in seguito ritirato.

Secondo le nuove rivelazioni di Scobie, la principessa Anna avrebbe avuto un ruolo chiave nella vicenda: la 73enne principessa reale, si legge nel libro, «ha persuaso Carlo a ritirare l'uso del cottage a Windsor da parte della coppia». Anna sarebbe stata «in prima linea tra i sostenitori dell'approccio fermo», ma, sostiene ancora l'autore, Harry e Meghan avrebbero avuto un sostenitore nel principe Edoardo, che secondo quanto riferito era «a disagio» per il benessere psicologico del reale.

La notizia è diventata di dominio pubblico ancor prima dell'uscita del libro - prevista per il 28 ottobre - grazie alla pubblicazione di un estratto sul Telegraph, che lo ha ricevuto in anteprima.

Il rapporto tra Re Carlo e il figlio Harry

In un altro estratto di "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" - questo il titolo del libro - si apprendono inoltre retroscena poco edificanti (per il Re) sul diffiile rapporto tra Sua Maestà e il secondogenito Harry. Quest'ultimo avrebbe fatto recapitare al padre una «disperata richiesta di incontro», ma il Re, per tutta risposta, avrebbe ordinato «a un assistente di sbarazzarsi di lui con la scusa che era 'oberato di lavoro'». Non a caso, appena tre settimane dopo che la richiesta di incontro è stata respinta, il principe Harry ha annunciato la pubblicazione della sua autobiografia "Spare", lasciando suo padre scioccato.

L'editore di "Engame", Harper Collins, aveva in precedenza dichiarato che il libro avrebbe fatto «parlare il mondo», mentre l'autore, Omid Scobie, parlato di «momenti di cui i reali dovrebbero vergognarsi». L'autore aveva precedentemente scritto la biografia dei Sussex, "Finding Freedom", a cui Meghan Markle ha contribuito attraverso una terza parte. I punti salienti del libro di Scobie includono la sua interpretazione degli ultimi giorni della defunta regina Elisabetta II, la caduta del principe Andrea e un'ultima sezione dedicata al principe Harry.