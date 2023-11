La corrispondenza tra Meghan e re Carlo: ecco i particolari messaggi che si scambiano

Lunedì 20 Novembre 2023, 08:28

Si parla sempre poco dei rapporti tra Meghan Markle e Re Carlo III, padre di suo marito, il principe Harry. In molti però non sanno che esiste un filo conduttore, una vera e propria corrispondenza tra i due. A quanto pare, infatti, c'è una rete di messaggi 'sommersa' tra l'ex attrice americana e il sovrano del Regno Unito. Ma cosa si diranno mai? In cosa consistono i loro messaggi? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



Meghan e il principe Harry aggrediti per aver fatto trapelare i dettagli della telefonata a re Carlo