Harry fa pace con Carlo? La telefonata e il video auguri dei nipotini. «Ma William non lo perdonerà mai»

Isolato e tenuto all'oscuro delle condizioni di salute della regina Elisabetta: ad Harry non sarebbe stato permesso di dare l'ultimo addio alla nonna prima della sua morte. E la colpa sarebbe soprattutto di William. E' l'ultima rivelazione che scuote la famiglia reale del biografo di Harry e Meghan, Omid Scobie. In un estratto del suo ultimo libro, Endgame, Scobie sostiene che il principe Harry è stato "tenuto all'oscuro" della salute della regina nelle ore precedenti la sua morte e che William abbia avuto un ruolo chiave in questa esclusione.

William e le telefonate ignorate

Secondo quanto racconta Scobie, il principe William avrebbe ignorato le chiamate di suo fratello mentre la regina stava morendo a Balmoral l'anno scorso. Mentre Harry correva per riuscire ad essere al capezzale della Regina in Scozia (cosa che poi non gli riuscì), William semplicemente lo ignorava. Un membro della famiglia reale ha detto al Mirror: «Tutte falsità. William e Kate sembrano essere l'obiettivo numero uno di questo autore. Bastano pochi mesi perché i coltelli ritornino fuori e le ferite si riaprano».