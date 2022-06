Harry: «Kate Middleton vive come una prigioniera». Ecco perché ha deciso di trasferirsi con William

Il Principe Harry torna all’attacco della famiglia reale. Il marito di Meghan Markle è tornato a puntare il dito, dall'America, contro la sua famiglia avvertendo: «Kate Middleton vive come una prigioniera». Il duca di Sussex, spesso al centro delle controversie reali, questa volta, sembra aver preso le difese della moglie di suo fratello maggio, il principe William.

Harry avrebbe assicurato che Kate Middleton vive come una prigioniera a Kensigton Palace, costretta a fare i conti con numerosi divieti dovuti al ruolo che ricopre. A diffondere la notizia alla True Royalty Tv è stata la giornalista, esperta di famiglie reali, Ingrid Seward. Pare che il Principe Harry abbia detto che la moglie del Principe William sia costretta a vivere senza alcuna libertà, neppure nella sua stessa casa, tra il marito e i tre figli George, Charlotte e Louis.

IL MOTIVO DEL TRASLOCO

Per questo, William e Kate, avrebbero deciso di traslocare altrove: nel cuore di Londra Kate non poteva neppure fare neppure una semplice passeggiata. «La coppia cerca la libertà che non avevano a Kensington Palace - ha detto la reporter sul piccolo schermo -. Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì».

Ma non è finita qui. La giornalista ha poi aggiunto: «Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un’enorme sicurezza. Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. I tempi sono cambiati. Tutti sanno cosa stai facendo e dove sei».

E proprio per questo entro la fine dell'estate, i duchi di Cambridge, si trasferiranno ad Adelaide Cottage, nella contea inglese del Berkshire, dove sicuramente riacquisteranno un po' di libertà. Una decisione che cercarono di prendere anche Harry e Meghan per ritrovare la riservatezza che meritavano. Nella nuova residenza Kate Middleton potrà contare sul supporto dei genitori Carol e Michael, che vivono a soli 45 minuti di distanza. Una situazione che non piacerebbe molto al Principe Carlo, irritato dall’allontanamento del figlio William, della nuora e dei tre nipotini, che non riesce a vedere come i suoi consuoceri a causa dei numerosi impegni in agenda.