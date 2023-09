Harry e Carlo, quel messaggio su Meghan Markle alla morte della regina: «Non portarla a Balmoral». E tra i due resta il gelo

Harry, in viaggio per gli Invictus game in Germania, è passato da Londra senza però incontrare il padre Carlo che, ufficiosamente, ha fatto sapere di "non avere posto in agenda". Niente riavvicinamento tra i due, quindi. E per ricostruire il momento in cui tutto si è rotto bisogna tornare a un anno fa, l'8 settembre 2022, giorno in cui è morta la Regina Elisabetta II. Tra i due è sceso il gelo proprio poco prima della morte della Sovrana. La causa? Un messaggio furioso di Harry a suo padre quando sua moglie Meghan Markle, ex attrice e Duchessa del Sussex, non fu invitata al capezzale della regina morente. Non fu, quindi, Markle a scegliere di non essere a Balmoral, in Scozia, quanto piuttosto un'imposizione reale. Mentre i membri della famiglia reale si precipitavano a dare l'ultimo saluto a Elisabetta II, il principe Harry, come rivela il Daily Mirror, afferma, come anticipato nel suo libro, che suo padre gli aveva detto di non portare Meghan Markle a Balmoral.

Il gelo tra Harry e Carlo alla morte di Elisabetta II

Mentre il Regno Unito cadeva in lutto nazionale e il mondo ricordava l'incredibile regno di Elisabetta II, molti a corte speravano che la morte della sovrana avrebbe sanato la frattura tra il principe Harry e il padre, tuttavia, stando a quanto si apprende in queste ore, sembra, invece, che il momento di dolore abbia amplificato le tensioni all'interno della royal family.

Il principe Harry, recentemente, aveva fatto riferimento a un'accesa discussione avuta con suo padre nel giorno della morte di sua nonna.

Nel suo libro, Spare, il Duca di Sussex ha condiviso i momenti convulsi per arrivare in Scozia e essere al capezzale di sua nonna. Il nipote prediletto di Elisabetta, però, non è riuscito a giungere a Balmoral prima del suo ultimo respiro.

Le parole di Re Carlo III a Harry su Meghan

Eppure, Harry e sua moglie Meghan Markle si trovavano nel Regno Unito quel giorno. La coppia, infatti, aveva fatto un mini tour in Europa e aveva in programma di partecipare ai WellChild Awards a Londra. Quando seppero del peggioramento della salute di Sua Maestà, come rivela il Daily Mirror, Harry avrebbe voluto Meghan al suo fianco. Tuttavia, come accennato anche nel libro Spare, re Carlo gli disse di non portare sua moglie con sé a Balmoral.

Furioso per il divieto, in risposta, Harry avrebbe detto al padre: «Non parlare mai più di mia moglie in quel modo», rivela il tabloid britannico. Harry ha poi affermato pubblicamente di aver scoperto che sua nonna era morta solo dopo aver controllato Internet mentre era sull'aereo.

«Quando l'aereo stava atterrando ho visto il mio telefono e ho trovato un messaggio di "Meg" con scritto "chiamami". Ho guardato il sito della BBC. Mia nonna era morta. Mio padre era re», ha scritto nel libro. Arrivato a Balmoral, la principessa Anna lo ha portato di sopra nella camera da letto della nonna in modo che potesse renderle omaggio.