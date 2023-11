Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: «Non ci siamo lasciati, nel nostro rapporto ci sono mancanze ma ci amiamo ancora»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono felici e sorridenti. Il loro amore non perde colpi. Nemmeno davanti agli ex. Non i loro, per fortuna. Ma a quelli che ogni giorno arrivano in Colombia, sulla spiaggia del resort di Ex on the beach Italia. Un programma dove si parla di amore. Amore senza limiti e con toni e animi a volte molto accesi...

«Ex on the Beach Italia - racconta Pierpaolo a Chi - è un reality fuori dagli schemi, dove la leggerezza e i sentimenti fanno i conti con la gelosia, con il passato».

Per essere chiari: «L’amore a Ex on the Beach Italia non è quello dei cioccolatini, è quello passionale, che ti fa litigare, che fa uscire fuori il peggio o il meglio di te».

Amore a gonfie vele

Sempre al settimanale Chi, Giulia Salemi conferma che l'amore con Pierpaolo va benissimo e che non si sono lasciati. «Un nostro amico ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto». Poi tocca a Pierpaolo: «Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi». «Dubbi e mancanze che teniamo per noi. Ma fra me e Pierpaolo non ci sono tensioni, non c’è gelosia, non c’è invidia. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altro, e ci vogliamo talmente bene che la gioia di una è la gioia dell’altro, e la delusione di una è la delusione dell’altro»», aggiunge l'ex ragazza social del Grande Fratello Vip.

Parlando di passione, Giulia non nasconde che «con Pierpaolo ho fatto passi da gigante, ma resto una ragazza frenata, pudica, forse anche per la mia cultura». Diverso per lui: «Io sono molto fisico, sono passionale, ma ho rispettato i tempi di Giulia».

«Quando ci sposeremo o ci lasceremo lo decideremo solo noi e, credetemi, potrebbe succedere domani, fra un anno o mai, ma lo decideremo io e Giulia guardandoci negli occhi». Continua Giulia: «Ci sono tante coppie infelici che trascinano il proprio rapporto fino a farsi male, che vanno avanti per inerzia e abitudine, che non hanno più stimoli. Coppie che, piuttosto che affrontarsi, preferiscono il tradimento. Noi no. Se dovessimo renderci conto che è finita, ci saluteremmo prima che tutto questo ci possa travolgere e rovinare la storia d’amore più importante della nostra vita». Chiude Pierpaolo. «Per il momento va tutto bene. Non riusciamo a separarci e abbiamo un grandissimo rispetto l’uno dell’altra, viviamo con serenità gli impegni di lavoro e, soprattutto, cerchiamo sempre di continuare a sorridere».