«Non accettiamo vegani», iPuglia il ristoratore respinge l'influencer e i suoi amici: il video virale sui social

«Siete vegani? Allora andate da un'altra parte». È la surreale chiamata tra una influencer, che propone ricette vegan friendly su TikTok e Instagram, Giulia Pisco e un ristoratore pugliese. La ragazza ha chiamato alcuni ristoratori, perché essendo in vacanza in Puglia cercava un tavolo per otto persone, tutte e otto vegane. Il video della telefonata è diventato virale su TikTok, dove ha raccolto quasi diecimila like.

Tanti tra i commenti le reazioni nei confronti del ristoratore - che resta anonimo - che non ha accettato un tavolo di soli vegani. La Puglia - dicono gli utenti dei social - non è tutta così. Anche perché, fa notare l'influencer, molti dei piatti della tradizione sono naturalmente vegani.