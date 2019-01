Giovanni Terzi e la love story con la Ventura: «Se son rose...sono già fiorite»

« Se son rose fioriranno. Oppure stanno già fiorendo, chi lo sa » . Giovanni Terzi, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, parla della love story con Simona Ventura, svelata alcuni giorni fa da un noto settimanale. « L’importante è la felicità e io oggi sono felice » , aggiunge. « Ti conosco da un po’ di anni. Considerando il tuo sorriso stampato in faccia sono contenta per te e per voi. Se son rose fioriranno, ma se son fiorite già sono ancora più belle » , ha commentato la Daniele. Simona Ventura e Giovanni Terzi quindi non si nascondono più, dato che il giornalista ha deciso di confermare la relazione con la nota conduttrice. Che, però, ha scelto un profilo più basso: nessuna dichiarazione da parte sua, per adesso. Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA