Lunedì 11 Luglio 2022, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 22:59

Francesco Giorgino lascia il Tg1. La comunicazione del Cdr della Rai. Lo storico conduttore era già stato rimosso dal serale. Secondo le indiscrezioni circolate, avrebbe rifiutato il turno della rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Una richiesta della direttrice Monica Maggioni arrivata a fine maggio.

Tg1, Giorgino, D’Aquino e Chimenti rimossi dal serale? "Puniti" per aver detto «no» al turno dell'alba

Giorgino lascia il Tg1, dove andrà

«Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l'offerta informativa - si legge nel testo -. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale».

Il presunto scontro con la direttrice

Giorgino, per sottrarsi alla decisione della Maggioni del turno della mattina, avrebbe presentato dei certificati medici. Ad ogni modo, nel palinsesto voci di spostamenti al Tg1 erano già nell’aria, soprattutto per lo storico conduttore. Ora andrà alla Direzione editoriale per l'offerta formativa.